LDC - Atalanta - Real Madrid : les compos probables

L'Atalanta reçoit le Real Madrid ce mercredi à 21 heures dans le cadre des 8èmes de finale de la Ligue des champions. Pour cette rencontre, Gian Piero Gasperini devra composer sans Hans Hateboer qui souffre d'un pépin physique et Viktor Kovalenko qui n'a pas été inscrit sur la liste UEFA. Du côté des Madrilènes, Dani Carvajal, Marcelo, Éder Militao, Álvaro Odriozola, Sergio Ramos, Éden Hazard, Federico Valverde, Karim Benzema et Rodrygo sont tous les neuf blessés et ne seront pas du voyage en Italie.

Ligue des champions - Huitièmes de finale

ATALANTA BERGAME - REAL MADRID

Atalanta : Gollini - Djimsiti, Romero, Toloi (cap) - Gosens, Freuler, De Roon, Maehle - Pessina - Muriel, Zapata

Real : Courtois - Vazquez, Varane (cap), Nacho, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Diaz, Vinicius