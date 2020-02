LDC - Atlético - Liverpool : les compos probables

Tenant du titre, Liverpool se déplace ce mardi soir (21h) au Wanda Metropolitano pour affronter l'Atlético Madrid en 8e de finale aller de la Champions League. Si Jürgen Klopp peut compter sur la quasi-totalité de son effectif (seuls Clyne et Shaqiri sont à l'infirmerie), Diego Simeone est lui privé de Joao Felix, Hector Herrera et Kieran Trippier, alors que Diego Costa revient tout juste de blessure et ne devrait pas démarrer. Voici les compositions probables des deux équipes.

Ligue des champions - Huitièmes de finale

ATLETICO MADRID - LIVERPOOL FC

Atlético : Oblak - Arias, Savic, Felipe, Lodi - Llorente, Thomas, Koke, Saul - Correa, Morata.

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané.