LDC - Atlético Madrid - Chelsea : Les compos officielles

Ce mardi soir, l'Atlético Madrid accueille Chelsea, dans le cadre des 8èmes de finale aller de la Ligue des Champions. Découvrez, ci-dessous, les compositions officielles des deux équipes. Coup d'envoi à 21 heures, à la National Arena de Bucarest en Roumanie, et non au Wanda Metropolitano de Madrid, à cause des restrictions liées au coronavirus.

Ligue des champions - Huitièmes de finale

ATLÉTICO MADRID - CHELSEA

Atlético : Oblak - Hermoso, Felipe, Savic - Saul, Lemar, Koke (Cap.), Correa, Llorente - João Félix, Luis Suarez.

Chelsea : Mendy - Azpilicueta (Cap.), Christensen, Rüdiger - Hudson-Odoi, Kovacic, Jorginho, Alonso - Mount - Giroud, Werner.