LDC - Atletico Madrid - Chelsea : les compos probables

L'Atletico Madrid reçoit Chelsea ce mardi à 21 heures dans le cadre des 8èmes de finale de la Ligue des champions. Pour cette rencontre, les Colchoneros devront composer sans Kieran Trippier qui est suspendu et Héctor Herrera qui à l'isolement après avoir été testé positif au Covid-19. José María Gimenez et Yannick Ferreira Carrasco sont quant à eux blessés. Du côté des Blues, Thiago Silva souffre d'un pépin physique et ne sera pas du voyage en Espagne.

Ligue des champions - Huitièmes de finale

ATLETICO MADRID - CHELSEA

Atletico : Oblak - Hermoso, Savic, Felipe - Lodi, Koke (cap), Kondogbia, Correa, Llorente - Félix, Suarez

Chelsea : Mendy - Azpilicueta (cap), Christensen, Rüdiger - James, Kanté, Jorginho, Alonso - Mount, Werner - Abraham