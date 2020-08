LDC - Avant le début du Final-8, qui sont les favoris au titre pour les bookmakers ?

Retrouvez les pronostics des bookmakers pour le vainqueur de la Ligue des Champions 2019/2020...

Dans un peu plus de 24 heures maintenant, la Ligue des Champions va lancer son Final-8 avec le premier quart de finale opposant l'Atalanta au Paris Saint-Germain. Dans cette configuration un peu particulière, avec des éliminations directes et des matchs qui se déroulent uniquement à Lisbonne, tout semble possible pour le vainqueur final. Pour autant, certaines formations se détachent très clairement chez les bookmakers, et un favori tire son épingle du jeu.

En s'appuyant sur les cotes de Betclic, on peut ainsi constater que Manchester City est clairement le favori pour devenir champion d'Europe, avec une cote de 3,25. Les Citizen, qui affronteront l'OL samedi en quart de finale, viennent d'éliminer le Real Madrid dès les huitièmes de finale de la compétition. S'ils parviennent à se défaire des Gones, les hommes de Pep Guardiola devront lutter, ensuite, face au Bayern Munich ou au FC Barcelone en demi-finale. D'ailleurs, les Bavarois sont les deuxièmes favoris chez les Bookmakers pour le titre final avec une cote de 4,00, tandis que le Barça est loin derrière (8,00).

Entre les Allemands et les Catalans, on retrouve le PSG et sa cote à 6,50. De retour en quart de finale pour la première fois depuis 2016, les Parisiens, bien qu'handicapés par les blessures de Mbappé et Verratti, n'ont clairement pas le droit à l'erreur face à l'Atalanta en quart. Les Italiens font d'ailleurs partie du groupe d'outsider avec leur cote de 13,00, comme l'Atlético (9,00), le RB Leipzig (20,00) et Lyon (40,00). Réponse dans douze jours maintenant avec la finale, fixée le dimanche 23 août prochain.

