LDC - Barça/PSG : deux joueurs parisiens sous le coup d'une suspension

Pressentis titulaire face au FC Barcelone, ce soir (21 heures, Camp Nou) lors des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, Marco Verratti (28 ans) et Leandro Paredes (26 ans) devront à tout prix éviter d'écoper d'un carton jaune en Catalogne. En effet, les milieux de terrain italien et argentin sont sous la menace d'une suspension et rateront le match retour, le 10 mars prochain au Parc des Princes, en cas d'avertissement ce soir. Pour rappel, les cartons jaunes seront effacés seulement après les quarts de finale de la compétition.