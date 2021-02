LDC - Barça-PSG : Et Kylian Mbappé a pris ses responsabilités...

Kylian Mbappé a réalisé une prestation XXL et mis fin à de nombreuses interrogations sur ses performances en phase finale de LDC. Auteur d'un triplé face au Barça, le Parisien a été logiquement plébiscité à la fin du match.

Attendu au tournant dans un match couperet du PSG, encore plus avec l'absence de Neymar, Kylian Mbappé a répondu plus que présent ce soir, au Camp Nou. Comme un symbole, celui qui est annoncé depuis ses débuts à Monaco au Real Madrid dans le futur a frappé un grand coup à Barcelone, en plantant un triplé dans la victoire 4-1. Alors qu'il n'avait marqué qu'un but en phase finale de LDC avec les Parisiens depuis son arrivée en 2017, le génie français s'est réveillé, et de quelle manière.

S'il a manqué son premier ballons, avec un contrôle raté dès la première minute, Mbappé s'est vite mis dedans, à l'image de sa bonne passe en profondeur pour Icardi, qui amène la première action chaude (18ème). Mais ensuite, il lance parfaitement sa soirée sur un enchainement clinique dans la surface, sur un service de Verratti. Un contrôle dos au but avant de se retourner et de mystifier Ter Stegen d'une lourde frappe du gauche (32ème). Contrairement aux matchs où il est parfois tombé dans ses travers, en tentant plus de gestes inutiles que de courses dévastatrices, KM7 s'est illustré en jouant simple et efficace. En deuxième mi-temps, Sergiño Dest lui a laissé énormément d'espace et il en a profité pour punir les Barcelonais (65ème). En fin de match, il s'offre donc son triplé, sur un service de Draxler et une frappe enroulée de toute beauté (85ème). En mai 2019, Kylian Mbappé demandait plus de responsabilités, il les a saisies pour le plus grand bien du PSG !

Forcément, après la rencontre, l'attaquant, qui a dépassé ce soir Pedro Miguel Pauleta au classement des buteurs du club (3ème), a réagi à sa grande prestation. "C'est très bien, je suis content, j'ai toujours voulu donner le meilleur de moi-même au PSG. C'est un maillot qui me tient à coeur. Peut-être qu'il y aura des matchs sans, mais jamais de ma vie je vais me cacher. Aujourd'hui je paie le travail acharné" a-t-il glissé.

Tout le monde se lève pour Mbappé

Marquinhos, en tant que capitaine, a aussi félicité son numéro 7 : "Aujourd'hui, il était en forme, il a brillé. Tout le monde est content avec la performance qu'il a eu. Kylian qui brille dans les grands matchs, ça fait la différence, il nous a ramené cette belle victoire. Le foot est un jeu d'équipe, mais quand l'équipe est forte, les individualités ressortent après". Même son de cloche pour Mauricio Pochettino, l'entraîneur : "On a aucun doute sur le fait que Kylian est un top joueur. Il fait partie des plus grands joueurs du monde malgré sa jeunesse".

Mais le plus grand salut provient évidemment du camp adverse. Antoine Griezmann, qui connaît parfaitement Mbappé, a félicité son compatriote : "Kylian a été dans un très grand soir. Je suis content pour lui. Il est beaucoup critiqué, mais c'est ce qu'il se passe quand on a quelqu'un depuis longtemps. Quand il est moins bien, on le critique mais c'est assez facile. Le PSG a une future très grande star qui sera au niveau de Leo (Messi) ou Cristiano (Ronaldo) donc il faut en profiter tous les jours".

La presse espagnole salue la prestation XXL du Parisien

La presse espagnole est aussi unanime sur le match du gamin de Bondy : "Mbappé signe une nouvelle catastrophe européenne pour le Barça" lit-on sur le site Sport. Pour Mundo Deportivo, "Mbappé détruit le Barça au Camp Nou", tandis que Marca se prononce clairement : "Mbappé est déjà un super-héros pour le Real Madrid". Enfin, AS titre : "Mbappé humilie le Barça". Une grande soirée pour KM7, le deuxième joueur de l'histoire seulement à inscrire un triplé au Camp Nou en LDC.