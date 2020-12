LDC - Barça/PSG : le message de Neymar à Lionel Messi

Coéquipiers au FC Barcelone entre 2013 et 2017, Neymar (28 ans) et Lionel Messi (33 ans) vont se retrouver face à face les 16 février et 10 mars prochains à l'occasion des huitièmes de finale de la Ligue des Champions qui opposeront les Blaugranas au Paris Saint-Germain.

Après le tirage au sort, le numéro 10 parisien a d'ailleurs envoyé un message sympa au meneur de jeu argentin : "Nous nous verrons bientôt mon ami", a écrit l'Auriverde sur Twitter, dans un post accompagné d'une photo des deux comparses lors d'une cérémonie de remise du Ballon d'Or.