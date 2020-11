LDC - Barcelone et la Juventus qualifiés, Dortmund écrase Bruges : le récap de la soirée

A l'occasion de la 4e journée de la phase de poules de Ligue des Champions, certains favoris ont été sur le pont ce mardi. Retour sur ces différentes rencontres.

Dans le groupe F, le Borussia Dortmund a accueilli le Club Bruges. Tout a bien commencé pour les Allemands, car l'insatiable Erling Haaland a marqué le premier but de la rencontre, bien servi par Jadon Sancho (1-0, 18e). L'Anglais s'est d'ailleurs transformé en buteur quelques instants après, sur un beau coup-franc dans la lucarne gauche juste avant la mi-temps (2-0, 45e). Le Norvégien Haaland est allé de son doublé à l'heure de jeu, pour confirmer la supériorité des Marsupiaux (3-0, 60e). Les Allemands ont pris une option pour la qualification, et occupent la 1e place de ce groupe (9 points), tandis que leurs adversaires du soir sont virtuellement reversés en Europa League avec cette 3e place (4 points).

Dans l'autre match du groupe, la Lazio Rome a bien entamé son match face au Zénith St Petersbourg, car l'incontournable Ciro Immobile a ouvert le score sur une passe décisive de Lucas Leiva (1-0, 3e). L'Italien Marco Parolo a doublé la mise pour les Romains, sur un service de Joaquin Correa (2-0, 22e). Cependant, Artem Dzyuba a réduit l'écart presque aussitôt après, sur une passe décisive de Yaroslav Rakitskiy (2-1, 25e) pour les Russes. Dans le second acte, Ciro Immobile a inscrit un doublé, en transformant un pénalty causé par Wilmar Barrios (3-1, 55e) pour redonner deux buts d'avance aux siens. Les Italiens prennent 4 points d'avance sur Bruges et occupent la 2e place du groupe (8 points), alors que les Russes sont derniers (1 point seulement).

La Juventus sur le fil, Barcelone surpasse Kiev

Dans le même temps, dans le groupe G, la Juventus Turin a été surprise d'entrée par les Hongrois de Ferencvaros, sur un but de Myrto Uzini (0-1, 19e), qui a célébré notamment comme un certain... Cristiano Ronaldo. Le Portugais a répondu en égalisant quelques minutes plus tard sur un ballon de Juan Cuadrado (1-1, 35e). En toute fin de match, Alvaro Morata a offert la victoire à la Vieille Dame, encore sur un ballon de Juan Cuadrado (2-1, 90e). Les Turinois sont 2es (9 points) et se hissent en huitièmes de finale. Quant aux Hongrois, ils pointent à la 4e place (1 point). Le FC Barcelone, qui a reçu le Dynamo Kiev en parallèle de l'autre match du groupe, a longtemps été tenu en échec par les Ukrainiens. La solution est venue en 2e mi-temps par l'intermédiaire de Sergino Dest, servi par Martin Braithwaite (0-1, 52e). Le Danois y est allé de son but d'ailleurs pour doubler la mise sur corner, sur un ballon du jeune défenseur Oscar Mingueza (0-2, 57e). L'ancien Toulousain a même inscrit un doublé, en transformant pénalty qu'il a lui-même obtenu, sur une faute de Denys Popov (3-0, 70e).Enfin, Antoine Griezmann a également marqué en fin de match sur un ballon de Jordi Alba (0-4, 90e). Les Catalans se qualifient pour les huitièmes de finale avec cette victoire, et prennent une sérieuse option pour la 1e place (12 points). Les Ukrainiens sont 3es et peuvent donc encore espérer décrocher leur ticket pour l'Europa League (1 point).

Enfin, dans le groupe du PSG, qui s'est imposé difficilement face à Leipzig (1-0), Manchester United a reçu l'Istanbul Basaksehir à Old Trafford. La soirée a très bien commencé pour les Anglais, car grâce à un doublé de Bruno Fernandes (7e, 19e, 2-0), les Red Devils ont rapidement pris l'avantage dans ce match. Cela ne s'est pas arrêté la pour les hommes de Solksjaer. En effet, suite à une faute de Boli Bolingoli-Mbombo sur Marcus Rashford, la VAR est intervenue pour accorder le pénalty à l'attaquant mancunien. Ce dernier s'est occupé lui-même de la sentence, et a transformé le tir au but pour creuser l'écart (3-0, 35e). En deuxième mi-temps, Basaksehir a réduit l'écart par l'intermédiaire d'un coup franc direct de Deniz Türüc (3-1, 75e). Le Gallois Daniel James s'est ajouté à la fête en inscrivant un but en fin de match (4-1, 90e). Les Mancuniens sont premiers du groupe H (9 points). Les Turcs ferment la marche (3 points) mais peuvent encore espérer décrocher l'Europa League.

LES RÉSULTATS DE LA SOIRÉE

Groupe E

Rennes - Chelsea : 1 - 2

Krasnodar - Séville : 1 - 2

Groupe F

Borussia Dortmund - Club Bruges : 3 - 0

Lazio Rome - Zénith St Petersbourg : 3 - 1

Groupe G

Juventus Turin - Ferencvaros : 2 - 1

Dynamo Kiev - Barcelone : 0 - 4

Groupe H

Paris Saint-Germain - RB Leipzig : 1 - 0