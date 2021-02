LDC - Barcelone - PSG : Rafinha veut la revanche

Ce mardi, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de Barcelone a l’occasion des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. 4 ans après la fameuse remontada de 2017 (4-0, 1-6), les souvenirs sont encore douloureux côté parisien. Titulaire avec les Catalans ce jour-là, mais transféré au club de la capitale l’été dernier, le milieu offensif Rafinha (28 ans) a confié au journal Le Parisien que cette double confrontation peut servir de rédemption.

"Quel club n'aurait pas souffert après la remontada ? On a l'occasion de se rattraper, de réaliser un grand match et de s'enlever cette épine du pied. Je peux vous dire qu’on a tous envie d'entrer sur le terrain et gagner ce match", a lancé le Brésilien.