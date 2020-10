LDC - Basaksehir - PSG : les compos probables

Le Paris Saint-Germain se déplace ce mercredi à Istanbul pour affronter Basaksehir dans le cadre de la 2ème journée de phase de poule de Ligue des Champions. Les Parisiens doivent se rattraper de leur défaite (1-2) au Parc des Princes face à Manchester United la semaine dernière, et pour ça Thomas Tuchel a convoqué un groupe de 23 joueurs. Juan Bernat, Julian Draxler, Mauro Icardi, Leandro Paredes et Marco Verratti ne seront pas du voyage à cause de pépins physiques. Thilo Kherer et Idrissa Gueye sont de leur côté de retour de blessure. Du côté des Stambouliotes, on ne pourra pas compter sur Muhammed Sengezer, Azubuike Okechukwu, Junior Caiçara, et Nacer Chadli, tous les 4 blessés.

(FT)

BASAKSEHIR - PARIS SAINT-GERMAIN



Basaksehir : Günok - Bolingoli-Mbombo, Epureanu, Skrtel, Rafael - Visca (cap), Kahveci, Tekdemir, Türüc - Crivelli, D.Ba

PSG : Navas - Florenzi, Danilo, Kimpembe (cap), Kurzawa, Di Maria, Herrera, Marquinhos, Neymar - Kean, Mbappé