LDC - Bayern : Pavard incertain face à Chelsea

Le Bayern Munich, sacré une nouvelle fois champion d'Allemagne à l'issue de la saison 2019-2020, prépare son prochain match de Ligue des Champions face à Chelsea. Largement favoris après leur belle victoire de l'aller (3-0), les Bavarois devront peut-être faire face à une absence de taille. Touché à la cheville pendant l'entraînement, Benjamin Pavard est pour le moment incertain.

L'entraîneur allemand, Hansi Flick, qui a confirmé sa blessure, a expliqué que le club attendait "les résultats des tests pour savoir combien de temps son absence va durer". Le défenseur de 24 ans a été évacué de l'entraînement collectif sur une voiturette. Le match retour entre le Bayern et Chelsea se déroulera le samedi 8 août à 21h00.

💬 Hansi #Flick: "@BenPavard28 suffered an injury in training this morning. We will have to wait until he is properly examined until we know whether he'll be sidelined and, if so, for how long."#AudiFCBTour pic.twitter.com/lXOyQBLuTY