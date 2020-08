LDC - Bayern/OL : Anthony Lopes est fier du groupe lyonnais

Après l'élimination de l'OL en demi-finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, Anthony Lopes s'est exprimé au micro de RMC Sport. "Je pense qu'on peut avoir des regrets sur notre premier quart d'heure où l'on peut mener 2-0. Dans les matchs de très haut niveau, derrière cela se paie cash. On sait que l'on n'allait pas avoir beaucoup d'occasions mais quand on a ces opportunités là, on doit les mettre au fond", a-t-il constaté. "On voulait mettre en place les mêmes choses que contre City, exploiter les espaces dans leur dos, mais ils ont récupéré le ballon assez rapidement. Ils nous ont mis en difficulté et quand il y a des situations qui s'enchaînent, ça devient compliqué".

Le gardien portugais a tout de même félicité l'ensemble de l'effectif lyonnais pour le parcours réalisé. "On ne va pas lâcher ce qu'on a réussi à créer en tout cas. Ce groupe peut être vraiment fier de son parcours, de ce qu'il a pu faire jusqu'à aujourd'hui. On va essayer de garder ce qui a été fait de bon pour faire une bonne saison. On va essayer de montrer un très beau visage et avancer tous ensembles comme on l'a fait pendant deux mois et demi", a-t-il conclu.