LDC - Bayern/OL : Juninho réagit à l'élimination de Lyon

Juninho, le directeur sportif de l'OL, s'est exprimé après la défaite de son équipe (3-0) en demi-finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. "On est tous triste d'être éliminés en demi-finale. On sort avec la tête haute, je suis vraiment fier de tous les joueurs, du staff, du travail fait. On tombe contre une équipe qui est meilleure, il faut l'accepter, on l'a accepté. Pour battre une équipe comme ça, il faut beaucoup de réussite", a-t-il analysé. "Au début de match, si on arrive à mettre un ou deux buts sur nos occasions, le match aurait peut-être changé. Je remercie les supporters, on a reçu beaucoup de photos, on a senti une énergie très importante", a conclu le dirigeant lyonnais.