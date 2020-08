LDC - Bayern/OL : Les regrets de Toko-Ekambi

Karl Toko-Ekambi, qui a trouvé le poteau de Neuer, s'est exprimé après l'élimination de l'OL en demi-finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (3-0) ce mercredi soir. "On se dit qu'on aurait pu faire mieux, marquer des buts, moi le premier. La réussite n'était pas de notre côté ce soir, on a loupé des occasions, il y avait un grand gardien en face. C'était un match très ouvert. Félicitation au Bayern. Je ne pense pas que le Bayern était imbattable, on a bien joué, on les a bien contenus. Il fallait être au dessus de notre niveau pour gagner ce match et on a pas réussi à le faire. Le premier but nous a fait mal, même si on a continué à jouer. Il y a des soirs avec, des soirs sans, et on a pas su faire les choses pour gagner le match", a-t-il expliqué au micro de RMC Sport.

Lyon ne disputera donc pas de Coupe d'Europe la saison prochaine mais pour Toko-Ekambi il faudra "prendre les adversaires dans le même sens et garder cet état d'esprit, cette combativité et l'esprit de groupe pour retrouver la LDC l'an prochain".