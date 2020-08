LDC - Bayern/OL : Rudi Garcia analyse la défaite de son équipe

Après l'élimination de l'OL face au Bayern Munich (3-0) aux portes de la finale, Rudi Garcia s'est exprimé au micro de RMC Sport. "Même si l'on peut être fier de notre parcours et de notre match aujourd'hui, c'est la déception qui prédomine. On a manqué de réussite au début de match puisque les deux grosses occasions c'est nous qui les avons. On a ce sentiment d'injustice qui nous a plombé un peu. On n'a pas abdiqué en deuxième période. Si le plan de jeu a été bien respecté, on n'a pas assez joué dans le dos et utilisé la largeur en première période", a-t-il analysé. "Le plan était que s'ils étaient très haut il fallait profiter des espaces dans le dos. Si Memphis marque, le match n'aurait pas été le même. On a pas utilisé suffisamment le ballon pour les déplacer dans la largeur, on avait une équipe pour ça, et on avait analysé qu'ils étaient prenables sur ce point. Quand on ne marque pas on ne peut pas se qualifier. Bravo à mes joueurs pour ce qu'ils ont montré ce soir".

L'entraîneur lyonnais a assuré qu'ils y "croyaient". "En menant 1-0, cela aurait été différent, en revenant à 2-1 ça aurait été différent. Les joueurs du Bayern n'étaient pas hyper sereins. Je pense qu'ils doivent être contents de nous avoir battus et d'aller en finale". Garcia est désormais tourné vers la reprise du championnat. "Maintenant c'est la L1, je crains parce qu'il va falloir plonger dans le quotidien parce qu'on n'a pas de Coupe d'Europe. Si on garde ce niveau-là, et même si on aura des plans de jeu différent en Ligue 1, il faudra montrer du jeu offensif et maitriser nos matchs en étant protagonistes", a-t-il conclu.