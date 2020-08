LDC - Bayern-PSG : Les précieux conseils de Coman pour arrêter Mbappé

Le PSG affrontera le Bayern Munich en finale de Ligue des Champions ce dimanche soir. Kingsley Coman a abordé cette rencontre, dans un entretien pour L'Equipe. L'attaquant français de 24 ans s'attend à un match "ouvert" avec "beaucoup de buts". Parmi les attaquants parisiens, le Bavarois connaît très bien Kylian Mbappé, son compatriote en sélection. "J'ai joué plusieurs fois avec lui, donc je vais essayer de donner les conseils que je peux à mes coéquipiers. Il y aura aussi les séances vidéo avec le coach. Avec tout ça, on essaiera de l'arrêter. Kylian est un joueur offensif qui crée beaucoup de choses", a prévenu l'ex-joueur du PSG. Coman a expliqué qu'il faudra "essayer de le mettre sous pression" et "faire en sorte qu'il touche le moins de ballons possible".