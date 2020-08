LDC - Bernard Tapie veut que 'le PSG connaisse le bonheur de l'OM'

À deux jours de la finale du PSG contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, Bernard Tapie a évoqué cette rencontre dans une interview au Parisien. Selon l'ancien président de l'OM, la "recette" pour gagner la LDC c'est "l'expérience". Tapie était le patron du club phocéen lors du sacre à Munich en 1993, mais aussi en 1991 lors de la défaite (5 buts à 3 au TAB) contre l'Étoile rouge de Belgrade. "En 1991, pour la première finale de l'OM, j'ai fait n'importe quoi. On n'avait aucun joueur ayant disputé une finale et on a commis l'erreur de s'enfermer entre nous. Résultat, on s'est mis une pression ridicule. Et ce qui aurait dû être un merveilleux moment est devenu presque une souffrance. En 1993, on a fait le contraire. Le PSG, j'en suis sûr, va faire pareil", a-t-il expliqué.

Bernard Tapie a annoncé qu'il aurait choisi "ce PSG" en début de saison pour "diriger une équipe" capable de "gagner cette coupe". "Cette équipe a tout pour la remporter", s'est-il justifié. Désormais, l'ancien dirigeant olympien souhaite que "le PSG connaisse le bonheur de l'OM". Les Parisiens apprécieront, les Marseillais sûrement un peu moins...