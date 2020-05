LDC - Bernardo Silva n'enterre pas le Real Madrid

En août prochain, la Ligue des Champions devrait reprendre afin d'aller à son terme. Parmi les affiches au programme pour la reprise, le Real Madrid devra se rendre en Angleterre pour y défier Manchester City. Les Madrilènes seront dos au mur puisqu'ils se sont inclinés 2 buts à 1 à domicile lors du match aller, encaissant deux buts en quelques minutes en fin de match. Mais pour le Portugais Bernardo Silva, rien n'est fait, surtout face à l'équipe la plus titrée de l'histoire de la compétition.

"Tout est très ouvert. Lorsque vous jouez une équipe comme Madrid, rien n'est jamais certain. Nous avons vu beaucoup d'avances être remontées au cours des dernières années. Regardez le Barça l'année dernière, battant Liverpool 3-0 puis perdant 4-0. On ne sait jamais. C’est un bon résultat et nous sommes très bien placés pour passer en quart de finale. C'est un match difficile et nous devrons bien jouer et maintenir notre concentration" a commenté l'ancien monégasque pour AS.