LDC - BvB-PSG : Tuchel justifie l'absence de Paredes

En conférence de presse, Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a expliqué la raison pour laquelle il avait décidé de se passer de Leandro Paredes pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions sur la pelouse du Borussia Dortmund (2-1), mardi soir. Le technicien allemand a privilégié des profils plus polyvalents, et notamment celui du jeune Tanguy Kouassi.

"C'était une décision sportive. Nous sommes arrivés à Dortmund avec Marco Verratti, Idrissa Gueye, Marquinhos et Tanguy Kouassi. On avait quatre joueurs pour deux postes au milieu. J'ai décidé de prendre Tanguy (Kouassi) car il peut jouer aussi en défense, Marqui peut jouer au milieu. C'était une décision pour créer plus de possibilités. C'est difficile de choisir seize joueurs pour un match comme ça mais il fallait un banc avec toutes les possibilités. C'était un choix sportif", a-t-il expliqué devant les journalistes.