LDC - C'est le grand jour pour Manchester City !

Manchester City va attendre, avec impatience, la décision du Tribunal Arbitral du Sport ce lundi. En effet, depuis le 14 février dernier et l'énorme sanction infligée par l'UEFA : deux ans de suspension de Coupe d'Europe + 30 millions d'euros d'amende, le projet mancunien en a pris un coup et l'absence de LDC pourrait être terrible pour les finances et l'effectif anglais.

Ainsi, cette affaire a été portée jusqu'au TAS, qui doit annoncer, ce lundi, s'il confirme les sanctions de l'instance internationale. Ces derniers jours, la rumeur concernant un blanchissement de City a pris de l'ampleur...