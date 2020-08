LDC/C3 - L'indice UEFA après la saison 2019-2020

Malgré la présence du PSG en finale et celle de l'OL en demie, la France n'a pas véritablement progressé à l'indice UEFA et accuse toujours un retard colossal sur le top 4 européen.

La saison 2019-2020 s'est officiellement achevée dimanche soir, avec la finale de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le PSG. La victoire de Kingsley Coman et ses coéquipiers (1-0) a permis à l'Allemagne de conclure l'exercice avec un bilan de 18.714 points, qui en fait la deuxième meilleure nation de la saison juste derrière l'Espagne (18.928) et de peu devant l'Angleterre (18.571). Sur les cinq dernières saisons, cependant, elle reste sur la troisième marche du podium.

L'Italie arrive plus loin derrière (14.928), mais conserve une bonne avance sur la France (11.666), qui avait pourtant réussi à placer deux représentants dans le dernier carré. Car si Lyon et Paris ont performé, notamment sur cette formule en final 8, Lille avait fini la phase de poules sans la moindre victoire au compteur, tandis que Rennes et St-Etienne avaient sombré sur la première partie de saison de Ligue Europa (Strasbourg n'avait pas passé les tours préliminaires).

Résultat des courses, la France fait moins bien qu'en 2016-2017 (14.416), lorsque l'AS Monaco s'était hissée en demi-finale de la C1, et à peine mieux que lors des deux dernières saisons (11.500 en 2017-2018, 10.583 en 2018-2019). Ce total de 11.666 reste néanmoins meilleur que celui du premier poursuivant, le Portugal (10.300), qui a profité des résultats catastrophiques des clubs russes (4.666) pour repasser en 6e position. Le top 4 européen, en revanche, paraît toujours aussi loin...

INDICE UEFA

Espagne : 102.283 points Angleterre : 90.462 Allemagne : 74.784 Italie : 70.653 France : 59.248 Portugal : 49.449 Russie : 45.549 Belgique : 37.900 Ukraine : 36.100 Pays-Bas : 35.750

INDICE UEFA DE LA SAISON 2019-2020