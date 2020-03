LDC - Canal+ finalement à la diffusion dès la saison prochaine ?

Comme nous l'avons appris en fin d'année dernière, la Ligue des Champions changera de diffuseur pour la période de 2021 à 2024. En effet, alors qu'elle est actuellement diffusée par RMC Sport, la plus prestigieuse des compétitions européennes sera partagée entre Canal+ et beIN Sports à compter de la saison 2021-2022. Toutefois, C+ pourrait finalement la diffuser dès la prochaine édition, comme le rapporte L'Equipe ce vendredi.

Diffuseur de la compétition depuis 2018, le groupe Altice, propriétaire de RMC, paye annuellement 315 millions d'euros en deux versements. Or, afin de faire baisser cette somme en vue de la saison prochaine, le groupe songerait à un "modèle de sous-licence" avec un autre diffuseur français et Canal+ serait en pole position.