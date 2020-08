LDC - Ce que pense la presse européenne du choc PSG-Bayern

La presse européenne évoque, évidemment, en longueur le choc entre le PSG et le Bayern Munich en finale de LDC.

À quelques heures de la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, MadeInFOOT vous propose un petit tour de la presse européenne. Tout d'abord, L'Equipe et Le Parisien font, évidemment, leur Une sur la finale : "Sommet franco-allemand" titre le média sportif, tandis que Le Parisien change légèrement ses couleurs pour s'adapter au PSG : "Tous derrière Paris".

Malgré l'absence de club espagnol pour cette finale, pour la deuxième année consécutive, Marca met tout de même la rencontre en Une : "la nuit du football total" avec les photos de Mbappé, Neymar et Lewandowski. AS, de son côté, marque une grosse différence entre les deux clubs : "Pétrodollars contre la Vieille Europe". L'idée est la même en Italie, où le Corriere dello sport évoque un match "stars contre groupe". La Gazzetta et Tuttosport sont plus tolérants et s'attendent à "la nuit des étoiles" (Tuttosport), et à "l'heure des étoiles" et de la "fête des buts avec Neymar et Lewandowski".

Enfin, du côté de l'Allemagne, Bild estime que la finale PSG-Bayern est la meilleure affiche possible comparée aux prestations de toutes les équipes européennes ces derniers mois. "Deux équipes reines dans cette période de coronavirus". "Est ce que Thomas Tuchel va détruire le rêve de triplé?" se questionne-t-on, avant de mettre en lumière les efforts de Neymar ces derniers temps. "Compliment a Neymar qui était avant le plus détestable sur le terrain. Finies les simulations et les jérémiades."