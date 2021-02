LDC - Ces clubs favoris pour la remporter

Le rêve de tout joueur en club est de caresser la coupe aux grandes oreilles. Et cette saison comme les dernières a eu son lot de surprises. Cap sur ces favoris cette année qui seront assez cités sur ce site de paris sportifs.

Bayern Munich

Tenant du titre, cette équipe aura à cœur de faire comme le Real Madrid il y a quelques années. En effet, dans cette équipe, le danger peut venir de partout. Du renard de surfaces Lewandowski au milieu de terrain Muller, travailleur appliqué de la Mannschaft qui ne cesse d’exceller par ses passes décisives. Mieux encore, cette équipe possède l’homme à tout faire : ce jeune a le pourcentage de passes réussies le plus élevé en Europe. La paire Davies- Alaba rend fluide le jeu et offre des opportunités de buts de par leurs centres et leur vitesses d’exécution. Grand protecteur des cages, nous avons l’impérial Manuel Neuer. Le club bavarois aimerait surfer sur la dynamique de sa belle année 2020.

Manchester city

Véritable machine depuis qu’elle a renouée avec la victoire, Man City excelle de par sa possession affolante et un jeu très fluide. Cette équipe a des ailiers prolifiques tels que Sterling, Silva, Mahrez et un surtout le meilleur passeur en Europe ces 5 dernières années, le belge Kévin De Bruyne. Mais la coqueluche du public Citizens est Phil Foden. Ce jeune anglais de 21ans ne cesse d’enchainer, et les matchs, et les buts. Dans la même logique, un défenseur qui prend de la notoriété est Cancelo. Le gardien de but brésilien Ederson constitue un vrai rempart au goal.

Juventus de Turin

Véritable rouleau-compresseur, cette équipe ne cesse d’enchainer les victoires depuis le retour de sa superstar : Cristiano Ronaldo. Titulaire de 5 ballons d’Or et surtout meilleur buteur de tous les temps dans cette compétition, le portugais est auteur de 4 buts déjà en C1. Il est épaulé en attaque par le meilleur buteur actuel de l’édition en cours Alvaro Morata. Auteur de 6 buts et une passe, il s’appuie sur un milieu huilé, jeune et une défense très expérimentée avec Bonucci et Chiellini. Il faudra aussi compter sur Gianluigui Buffon qui continue de gratifier de belles parades.

Paris Saint-Germain

Toujours à la recherche de cette coupe dans son palmarès, le club francilien possède un énorme potentiel offensif de par son quatuor de buteurs : Neymar (6buts), Mbappé (2buts, 3passes), Di Maria (1but, 2passes) et le renard de surface Mauro Icardi. Assis sur une bonne défense et un Keylor Navas aussi précieux dans les buts. Le PSG est plus qu’un simple favori.

Atletico de Madrid

Actuel leader de la Liga, l’Atletico Madrid est basé sur une défense compacte et un excellent gardien Jan Oblak. Mieux, elle possède un milieu de terrain technique et rugueux. Mais aussi, la présence de Luis Suarez, épaulé par un Félix très mobile, confèrent une assurance aux Rojiblanco. Diego Simeone aimerait vaincre la malédiction liant la C1 à son club.

Pour finir, voici les affiches des huitièmes de finales :