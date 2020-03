LDC - Cette fois, le PSG aura une mise au vert...

Thomas Tuchel bouscule, un peu, ses habitudes comparées à la saison dernière. En effet, pour le huitième de finale retour face à Manchester United (perdu 3-1) l'an dernier, l'entraîneur allemand avait donné rendez-vous à ses hommes directement au Parc des Princes, sur les coups de 19h00. Un choix manqué puisqu'il y avait eu plusieurs retards chez les joueurs, notamment Alphonse Areola, à cause des embouteillages parisiens.

Cette fois, pour préparer le match face à Dortmund, Tuchel a décidé d'instaurer une mise au vert le mercredi, comme il est coutume cette saison. S'ils vont dormir à leur domicile mardi soir, les Parisiens ont rendez-vous mercredi matin au centre d'entraînement pour effectuer un court réveil musculaire et passer la journée ensemble. Neymar et compagnie se rendront ensuite au Parc avec le bus du club, et sous escorte policière, afin d'éviter une quelconque surprise...