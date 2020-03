LDC - Chants, rires, danses... L'arrivée très décontractée de Neymar et Mbappé avant PSG-Dortmund (vidéo)

La pression, Neymar et Kylian Mbappé la gèrent plutôt bien. En effet, les deux hommes, pas vraiment en grande réussite lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions à Dortmund, sont apparus tout sourire au moment de sortir du bus du PSG pour rejoindre le Parc des Princes. Les deux joueurs, accompagnés d'Icardi, chantent, dansent, rigolent au moment d'arriver dans le vestiaire devant les regards, concentrés, des Allemands. Les images font déjà énormément parler... Pour rappel, seul Neymar débutera la rencontre conter le Borussia, Icardi et Mbappé seront quant à eux sur le banc.

