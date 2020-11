LDC - Chelsea et la VAR dominent Rennes (résumé et notes)

Ce mercredi soir, Chelsea a accueilli Rennes dans le cadre de la 3e journée de Ligue des Champions. Un match pour donner un espoir de qualification pour les Bretons, et de conserver la première place du groupe pour les Blues. Retour sur la rencontre.

Ligue des champions - Phase de poules / Groupe E Chelsea 3 - 02 - 0 Rennes T. Werner (P.) 10'

T. Werner (P.) 41'

T. Abraham 50'



La soirée a mal commencé pour les Rennais. Malgré une belle envie de jouer et de poser le jeu, les coéquipiers de Steven Nzonzi ont été surpris par Timo Werner. Le latéral gauche brésilien Dalbert a crocheté l'international allemand dans la surface, poussant l'arbitre de la rencontre à désigner le point de pénalty. Le numéro 11 de Chelsea s'est chargé lui même de la sentence, et a inscrit le 5e pénalty de sa carrière en Ligue des Champions, malgré un beau plongeon de Gomis qui n'a pu qu'effleurer le ballon (1-0, 10e). Ce but d'entrée aurait pu calmer les ardeurs des hommes de Julien Stéphan, mais ces derniers ont continué à produire leur jeu et à presser leur adversaire du soir, en les obligeant à allonger depuis la défense. Les Rennais ont d'ailleurs pris le contrôle de la possession, avec 60% à la demi-heure de jeu, aidés par le bon jeu dos au but de Sehrou Guirassy.

L'intervention de la VAR change le match

Malheureusement pour les Rennais, lors d'une frappe de Tammy Abraham à l'entrée de la surface, le Brésilien Dalbert, encore lui, a touché le ballon de la main. L'arbitre, avec l'aide de la VAR, a encore désigné le point de pénalty. De plus, ce dernier a même expulsé l'arrière gauche de Rennes pour un second carton jaune (le premier reçu sur le premier pénalty), et Timo Werner en a profité pour inscrire un doublé (2-0, 41e). Une situation injuste pour les Rennais quand on sait que, quelques minutes auparavant, pour une action litigieuse dans la surface d'Edouard Mendy, l'arbitre n'a pas fait appel à la VAR pour vérifier. Malgré ce coup de massue, les joueurs de Rennes n'ont pas perdu leur combativité et leur façon de jouer. Chelsea est donc reparti au vestiaire avec l'avantage de deux buts à la mi-temps (2-0).

Tammy Abraham tue le match au retour des vestiaires

En début de seconde mi-temps, Adrien Truffert a remplacé James Léa-Siliki pour les Rouge et Noir pour rééquilibrer l'équipe. Mais les assauts des Blues ont commencé à être plus incisifs, et sur un beau centre de Reece James, Tammy Abraham pousse le ballon au fond des filets, et corse l'addition (3-0, 50e). Les réactions ont été sur coups de pied arrêtés côté Rennais, notamment avec le jeu de tête des deux défenseurs centraux Aguerd et Da Silva. Mais, à l'expérience, les Blues ont mis le pied sur le ballon, contrôlant le jeu, pour se préparer aussi pour les prochaines échéances dans un calendrier très chargé.

Julien Stéphan a lui aussi commencé à gérer son effectif, en faisant rentrer Clément Grenier, Jerémy Doku et Romain Del Castillo à l'heure de jeu. Tandis que dans le même temps, Emerson, Olivier Giroud et Matéo Kovacic sont aussi entrés en jeu. Peu d'actions à se mettre sous la dent ensuite, dans une fin de match où les deux équipes ont baissé le rythme. Il y a toutefois une opportunité pour Clément Grenier de réduire l'écart à la 83e, mais le Français a buté sur son ancien coéquipier Edouard Mendy, qui a bien anticipé et a encore gardé sa cage inviolée dans ce match. Les Rennais ont continué à pousser, et à se battre, avec l'impulsion des remplaçants et notamment Romain Del Castillo et Jérémy Doku, entrés en jeu avec un bel état d'esprit. Mais cela n'a pas suffi pour que les Bretons inversent la tendance... Chelsea conserve donc sa 1e place (7 points) dans ce groupe E, à égalité de points avec Séville 2e (7 points), tandis que Krasnodar et Rennes ferment la marche avec 1 point pour les deux équipes. L'objectif maintenant pour Rennes est d'accrocher la 3e place et l'Europa League, pour poursuivre son parcours européen.