LDC - Chelsea s'impose largement à Krasnodar

Ce mercredi, Chelsea se déplaçait en Russie pour y défier Krasnodar, pour le compte de la 2e journée de la Ligue des Champions. Les Blues comptaient 1 point avant ce match (0-0 contre Séville), tout comme leur adversaire du soir (1-1 contre Rennes).

Les joueurs de Franck Lampard ont fait la différence par l'intermédiaire de Callum Hudson-Odoi (37e) en première mi-temps, avant que Timo Werner ne double la mise sur pénalty (76e) et qu'il offre une passe décisive pour le premier but d'Hakim Ziyech avec les Londoniens (79e). Christian Pulisic est venu alourdir le score en fin de rencontre (90e). A noter que N'Golo Kanté était remplaçant au début de la rencontre, il est entré en jeu à la 71e minute de jeu. Chelsea l'emporte (0-4) donc et prend provisoirement la tête du groupe E, avant le duel entre Séville et Rennes.