LDC - Comment Rennes pourrait se qualifier dès mardi pour la phase de poules de la Champions League

Les 8es de finale de la Ligue Europa, disputés cette semaine, ont été favorables au Stade Rennais, qui pourrait voir son accession à la Ligue des Champions être validée dès le début de la semaine prochaine, en cas de nouveaux bons résultats.

Mardi soir, le Stade Rennais a subi un premier accroc dans sa campagne de matchs amicaux, en concédant le nul à Lorient (1-1) après deux victoires sur Châteauroux (3-0) et Angers (1-0). A deux semaines de la reprise du championnat de France, l'équipe de Julien Stéphan devrait être en avance sur ses concurrentes de Ligue 1, étant donné qu'elle devra rapidement être prête en vue des tours préliminaires de la Champions League, qui vont surcharger son calendrier sur la deuxième partie du mois de septembre. Mais ce nul chez le voisin lorientais n'a pas non plus de quoi inquiéter l'entraîneur breton, qui a encore plus d'un mois pour préparer son entrée en lice en C1 (le 3e tour préliminaire est prévu les 15 et 16 septembre, les barrages entre les 22 et 30).

Depuis hier soir, l'espoir d'accéder directement à la phase de poules de la plus prestigieuse des compétitions de clubs s'est d'ailleurs renforcé. Rappelons que si le vainqueur de la Ligue Europa est déjà qualifié pour la Ligue des Champions via son championnat, il offrira un accessit direct aux Rouge-et-Noir. Or, jeudi, seul Istanbul Basaksehir est passé à la trappe (défaite 3-0 à Copenhague, 3-1 en cumulé) parmi les cinq clubs entrant dans ce cas de figure.

Restent donc Manchester United, l'Inter Milan, le Shakhtar Donetsk et le FC Séville. Mieux, ces quatre équipes ne s'opposeront pas en quarts, ce qui signifie que s'ils font carton plein, lundi et mardi soir, le Stade Rennais pourrait déjà être officiellement qualifié pour la phase de groupes de la C1. Au-delà de lui éviter d'enchaîner les matchs sur un rythme effréné, après cinq mois d'arrêt, cela permettrait au Stade Rennais d'avancer plus sereinement sur la suite de son mercato, où plusieurs pistes ont déjà été activées.

Les quatre résultats qui enverraient le Stade Rennais directement en LDC...