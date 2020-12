LDC Concacaf - André-Pierre Gignac offre enfin le titre aux Tigres !

Après trois finales perdues, en 2016, 2017 et 2019, les Tigres de Monterrey ont remporté dans la nuit de mardi à mercredi la Ligue des Champions de la Concacaf (compétition de la zone Amérique du Nord, Amérique centrale et les Caraïbes), à Orlando face au Los Angeles FC (2-1). Le club d'André-Pierre Gignac (35 ans), qui a inscrit le but de la victoire à la 84e minute, remporte cette édition face au club de Carlos Vela. Le Français a d'ailleurs réagi à ce sacre.

"Après avoir échoué presque trois fois de suite, je pense que c'est mérité pour le club. Aujourd'hui, un titre international est enfin remporté. J'ai toujours voulu le gagner même si certains disent que cela n'en vaut pas la peine. Cela vaut la peine d'aller à une Coupe du monde des clubs, cela vaut la peine de jouer contre les meilleures équipes de chaque continent et aujourd'hui, c'est au tour des Tigres (...) Le LAFC est une très bonne équipe, mais nous avons eu le caractère pour revenir au score puis encore marquer dans les dernières minutes. C'était un match serré mais aujourd'hui, c'était notre tour. Enfin, nous avons gagné cette put... de coupe, les gars !", a confié l'international tricolore (36 sélections).