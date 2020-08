LDC - Corentin Tolisso est sur un nuage

Hier soir, Corentin Tolisso (26 ans) a été sacré champion d'Europe avec le Bayern Munich en battant le PSG (1-0). C'est un trophée de plus qui s'ajoute au palmarès du joueur formé à l'OL qui a savouré ce sacre en conférence de presse. "Ça va rester gravé dans ma mémoire. Je suis très content que l'on ait réalisé un grand match et d'avoir remporté cette Ligue des Champions. C'était un rêve pour tout le groupe" a affirmé le milieu Français.

"Je pense que l'on a fait un tournoi magnifique, que ce soit à Lisbonne ou lors des matchs de poules. On a fait onze matchs et on a gagné onze fois. Je pense que c'est mérité" a-t-il estimé. Hier soir, Tolisso est entré en jeu à la 86ème à la place de Thiago Alcantara.