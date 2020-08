LDC - Corentin Tolisso prévient l'OL

Alors qu'il s'apprête à affronter son club formateur dans le cadre d'une demi-finale de Ligue des Champions, Corentin Tolisso (26 ans) a tenu à mettre les choses au clair : "à aucun moment, on ne sous-estimera cette équipe" de Lyon, a-t-il prévenu dans les colonnes de L'Equipe.

"Lyon est en demi-finales de la C1, et je ne pense pas qu'une équipe arrive là par chance. Peut-être que d'un point de vue allemand, c'est l'équipe la moins connue. Mais tout le monde a regardé le match et vu de quoi l'OL était capable" a-t-il ensuite prévenu. "Quand les gros matchs sont là, Lyon répond toujours présent. On a vu la performance face à City, deuxième de Premier League et qui a un gros potentiel offensif" a finalement rappelé l'ancien Gone. Le choc au sommet entre Lyon et le Bayern aura lieu mercredi prochain à 21h00.