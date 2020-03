LDC - Coronavirus : l'hypothèse du huis clos prend de l'ampleur pour Juve-OL

Comme annoncé il y a quelques jours, le huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre la Juventus Turin et l'Olympique Lyonnais (mardi 17 mars à Turin) pourrait se disputer à huis clos. Si rien n'est encore fixé, la probabilité grandit de l'autre côté des Alpes après la parution de nouvelles informations dans les médias italiens.

Suite à la propagation du coronavirus, plusieurs régions d'Italie vont être placées en quarantaine, dont la partie Est du Piémont. D'après l'agence de presse Ansa, les déplacements pour sortir des zones mises en quarantaine seront strictement limités. Au niveau des événements sportifs, alors que plusieurs matchs de Serie A ont été reportés, seules les rencontres pouvant se dérouler à huis clos auront lieu. Les chances de voir Turinois et Lyonnais en découdre dans un stade vide sont donc de plus en plus grandes.