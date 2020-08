LDC - De Bruyne encense Houssem Aouar

Buteur lors de l'élimination de Manchester City par l'OL (1-3), Kevin De Bruyne a été l'un des seuls joueurs des Skyblues à sortir la tête de l'eau. Capitaine à la suite de la sortie de Fernandinho (56ème), le Belge est revenu sur la déroute des siens au micro de RMC Sport. "Si c'est à cause de la tactique qu'on a perdu ? Je ne sais pas", a lancé l'ancien joueur de Wolfsbourg. "C'est peut-être les deux, l'entraîneur et les joueurs. Après, on a eu 45 minutes pour changer, on a changé et on a bien joué, mais cela n'a pas suffi. Pour moi la clé, c'est de faire moins d'erreurs et de marquer les buts. Cette année, on a fait plusieurs erreurs, en attaque et en défense. Et à ce niveau, tu ne peux pas."

Questionné sur la prestation lyonnaise, De Bruyne n'a pas hésité un joueur en particulier. "Comme équipe, les Lyonnais jouent très bien", a lancé l'ancien joueur de Wolfsbourg. "Je ne regarde pas beaucoup le football français, ni en Angleterre. Mais si je dois dire un nom, pour moi c'est Houssem Aouar. Aujourd'hui, il a fait un bon match." Une belle reconnaissance pour le jeune milieu de terrain français (22 ans) qui continue de faire monter sa cote de popularité en Europe grâce à ses performances XXL.