LDC - Déjà vingt-quatre clubs qualifiés pour la Champions League 2020-2021

Trois quarts des clubs qualifiés pour l'édition 2020-2021 de la Ligue des Champions sont déjà connus. Le reste sera déterminé par l'issue des éditions en cours, puis par les tours préliminaires.

Vingt-quatre sur trente-deux. C'est le nombre de clubs déjà qualifiés pour la phase de poules de la Ligue des Champions 2020-2021, dont le lancement est prévu le 20 octobre. Deux nouveaux noms s'ajouteront à la liste fin août, ceux des vainqueurs de la Ligue des Champions et de l'Europa League 2019-2020. Puis six autres clubs sortiront des barrages, fin septembre.

Se projeter avec précision sur la composition des 4 chapeaux du tirage au sort s'avère donc être un exercice délicat. Les futurs vainqueurs de la C1 et de la C3 en 2019-2020 accompagneront les champions nationaux (Real Madrid, Liverpool, Juventus, PSG, Bayern, Zénith) dans le chapeau 1, ce qui pourrait chambouler le second, où l'on peut toutefois être sûr de retrouver le Borussia Dortmund, éliminé de la Champions League par le PSG.

L'OM, de son côté, sera placé dans le chapeau 3 ou 4, selon les résultats des éditions en cours et des tours préliminaires, qui débuteront le 8 août pour finir le 30 septembre avec les barrages. Le Stade Rennais, 3e du dernier championnat de France, pourrait en être dispensé si le vainqueur de la Ligue Europa est déjà qualifié pour la C1 via le championnat. C'est le cas de l'Inter Milan, de Manchester United, de l'Istanbul Basaksehir, du FC Séville et du Shakhtar Donetsk, tous encore en lice en C3.

LES CLUBS DEJA QUALIFIES POUR LA C1