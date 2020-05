LDC - Des matchs à élimination directe et un 'Final Four' à Instanbul ?

Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, n'a cessé de répéter son désir de terminer les compétitions européennes, en dépit des conséquences de la crise sanitaire. Pour cela, une réflexion serait actuellement en cours autour d'un format qui pourrait permettre à la Ligue des Champions d'aller à son terme cet été. Ainsi selon AS, les huitièmes de finale retour (Juventus-Lyon, Manchester City-Real Madrid, Bayern Munich-Chelsea et Barça-Naples) seraient maintenus, mais les quarts de finale ne se joueraient que sur un seul match sec. Puis, les quatre dernières équipes encore en lice se réuniraient autour d'un "Final Four" qui se déroulerait en Turquie, à Istanbul.

Ceci impliquerait une demi-finale à match unique ainsi qu'une finale également à Istanbul. En termes de calendrier, la Champions League pourrait reprendre ses droits à partir du 8 août et la Ligue Europa le 6 août. En revanche, ces échéances retarderaient la prochaine reprise des championnats, et potentiellement les matchs de la Ligue des Nations prévus en septembre. La faisabilité de ce calendrier pourrait être confirmée lors de la prochaine réunion du comité exécutif de l'UEFA prévu le 17 juin prochain.