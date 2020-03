LDC - Dortmund confirme le forfait de Marco Reus à Paris

Un temps envisagé, le retour de Marco Reus pour le 8e de finale retour de LDC face au PSG est désormais exclu. Absent depuis le 4 février en raison d'une blessure musculaire, l'international allemand (30 ans) ne reprendra pas la compétition avant le déplacement du BVB au Parc des Princes, mercredi en huit (11 mars).

"ll ne sera pas du voyage à Paris", a affirmé le PDG de Dortmund Joachim Watzke, dans des propos rapportés par RMC. "Il sera prêt dans quelques semaines mais pour Paris, c’est trop tôt. Pour nous, c’est une mauvaise nouvelle. Marco Reus est notre capitaine et pour ça, il est notre joueur le plus important, assurément." Julian Brandt, qui avait rejoint l'infirmerie quelques jours après son capitaine et avait aussi manqué le match aller, remporté 2-1 par les hommes de Lucien Favre, est lui encore incertain.