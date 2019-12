LDC - Dortmund pour le PSG, l'OL tombe sur la Juve : les affiches des 8es de finale !

Le tirage au sort des 8es de finale de la Champions League a été effectué ce lundi midi à Nyon.

Nos deux derniers représentants français en Ligue des Champions n'ont pas été gâtés par le tirage au sort des huitièmes de finale. Le Paris St-Germain, qui avait terminé en tête de son groupe et pouvait espérer un adversaire moins coriace, sera opposé au Borussia Dortmund. Un choc auquel le retour de Thomas Tuchel au Signal Iduna Park ajoutera encore un peu de sel. L'Olympique Lyonnais, de son côté, a hérité de la Juventus Turin. Deux fois vainqueurs de la compétition (1985 et 1996), le club italien représentera un écueil imposant pour l'écurie rhodanienne, privée jusqu'à la fin de la saison de Jeff Reine-Adelaïde et Memphis Depay, gravement blessés aux genoux dimanche.

D'autres belles affiches nous attendent au mois de février (18, 19, 25 et 26 pour la phase aller) et mars (10, 11, 17 et 18 pour la phase retour), avec notamment un alléchant Real Madrid - Manchester City, une opposition de style entre l'Atlético et Liverpool ou encore un duel Chelsea - Bayern. Le Barça sera opposé à un Napoli en pleine crise, tandis que le Tottenham de José Mourinho devra se défaire du séduisant RB Leipzig. Enfin, un match d'outsiders mettra aux prises l'Atalanta Bergame et Valence.

LES 8ES DE FINALE DE LA LDC

Dortmund (ALL) - Paris SG (FRA)

Real Madrid (ESP) - Manchester City (ANG)

Atalanta Bergame (ITA) - Valence (ESP)

Atlético Madrid (ESP) - Liverpool (ANG)

Chelsea (ANG) - Bayern Munich (ALL)

Lyon (FRA) - Juventus Turin (ITA)

Tottenham (ANG) - RB Leipzig (ALL)

Naples (ITA) - FC Barcelone (ESP)

LE PROGRAMME DES 8ES DE FINALE DE LA LDC

Mardi 18 février

21h : Dortmund - Paris SG

21h : Atlético Madrid - Liverpool

Mercredi 19 février

21h : Atalanta Bergame - Valence

21h : Tottenham - RB Leipzig

Mardi 25 février

21h : Chelsea - Bayern Munich

21h : Naples - FC Barcelone

Mercredi 26 février

21h : Real Madrid - Manchester City

21h : Lyon - Juventus Turin

Mardi 10 mars

21h : Valence - Atalanta Bergame

21h : RB Leipzig - Tottenham

Mercredi 11 mars

21h : Paris SG - Dortmund

21h : Liverpool - Atlético Madrid

Mardi 17 mars

21h : Manchester City - Real Madrid

21h : Juventus Turin - Lyon

Mercredi 18 mars