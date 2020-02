LDC - Dortmund-PSG : qu'en pensent les bookmakers ?

Coup d'oeil sur les prédictions des bookmakers, à quelques heures du coup d'envoi du 8e de finale aller de Champions League entre Dortmund et le PSG.

Présenté comme l'un des candidats les plus sérieux pour la victoire finale, y compris par Jürgen Klopp himself, le Paris St-Germain est évidemment le favori des bookmakers (Betlic, Unibet et Winamax) de sa double-confrontation avec Dortmund. Une cote moyenne de 1,29 est attribuée à sa qualification pour les quarts de finale, contre 3,33 pour le Borussia.

Malgré l'ambiance hostile qu'ils s'apprêtent à affronter au Signal Iduna Park, les Parisiens sont même considérés comme les favoris du match aller, avec une cote de 2,30. Celle du BVB est à 2,85 alors que le nul, à 3,95, semble plus risqué. Il faut dire qu'aucune de ces deux équipes, très offensives, ne devrait se satisfaire d'un score de parité.

Kimpembe, la cote qui fait rêver

La cote du match nul et vierge (0-0) s'élève à 25,50, c'est dire les chances qu'il y a de voir un match riche en buts. Deuxième meilleur artilleur de la phase aller (8 réalisations en 6 matchs avec Salzburg), Erling Haaland est le buteur le plus probable selon les bookmakers, qui lui attribuent une cote de 2,28. C'est légèrement plus faible que Kylian Mbappé (2,29). Le but de Neymar, de retour après plus de deux semaines d'absence, est lui coté à 2,38. Suivent Mauro Icardi (2,49), Jadon Sancho (2,56) et Edinson Cavani (2,66).

Parmi les bons coups à jouer, le but de Raphaël Guerreiro, en réussite le week-end dernier contre Francfort (4-0), est coté à 5,67 en moyenne. Celui de Presnel Kimpembe, buteur à Manchester la saison dernière et performant sur les coups de pieds arrêtés, une spécialité parisienne depuis début 2020, est à 20,27 !