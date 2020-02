LDC - Dortmund-PSG : Thorgan Hazard veut venger son frère, blessé par Meunier

La rencontre entre le Borussia Dortmund et le PSG sera l'occasion, pour Thomas Meunier, d'affronter deux de ses compatriotes en sélection : Thorgan Hazard et Axel Witsel. Et visiblement, le premier l'attend de pied ferme. Petit frère d'Eden Hazard (Real Madrid), que Meunier a affronté en phase de poule, le Belge compte bien venger son frangin, lui qui avait été blessé à la cheville par le Parisien.

"J'ai une revanche à prendre pour mon frère. Il a blessé mon frère. On me l'a déjà dit, hein (rires). Si Thomas (Meunier) me met un coup, je le lui rendrai ; je ne suis pas comme Eden (rires)" rigole Thorgan Hazard dans une interview accordée à La Dernière Heure. "Il n'a pas voulu le blesser comme cela. Quand tu vois le choc, tu vois que c'est une faute et tu ne te dis pas qu'il aura besoin de trois mois pour revenir". Le compte twitter de la sélection belge a également participé à ce petit débat en demandant à Meunier de ne blesser personne.