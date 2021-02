LDC - Dortmund s'impose à Séville grâce à Haaland et prend un avantage sur la qualif' !

Des buts, du spectacle, et un joli scénario. L'affiche entre le Séville FC et le Borussia Dortmund était très intéressante ce mercredi, dans le cadre des huitièmes de finale aller de LDC. À l'extérieur, les Allemands sont allés chercher une belle victoire 3-2, de quoi prendre un avantage pour la qualification.

Ligue des champions - Huitièmes de finale FC Seville 2 - 31 - 3 Borussia Dortmund Suso 7'

L. de Jong 84'

19' M. Dahoud

27' E. Haland

43' E. Haland



Entre le Séville FC et le BvB, le spectacle était au rendez-vous ! En effet, les deux équipes joueuses, assez portées vers l'offensive, n'ont pas trahi leurs principes malgré cette affiche des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Dès la 8ème minute, le match est lancé par l'ouverture du score de Suso. L'ailier espagnol se déjoue facilement de Sancho avant d'envoyer une frappe du droit, déviée par Hummels, au fond des cages. Mais Dortmund réagit très vite grâce à Dahoud, qui trompe Bounou avec une frappe enroulée pied droit à l'extérieur de la surface dans la lucarne (17ème). Ensuite, le cyborg Erling Haaland se met en route et personne ne parvient à l'arrêter, même Jules Koundé pourtant étincelant depuis le début de la saison. Près du rond central, le Norvégien se met dans le sens du jeu et perfore plein axe la défense andalouse. À l'entrée de la surface, il trouve Sancho qui lui remet avec une balle en hauteur et termine avec un tacle du gauche (27ème). Intenable, Haaland s'offre un deuxième but juste avant la pause, sur une percée de Reus. L'Allemand sert sur sa droite l'attaquant norvégien, qui frappe du gauche à ras de terre (40ème).

En deuxième mi-temps, Séville court après le score, mais parvient surtout à stopper l'hémorragie en défense. En fin de match, les hommes de Lopetegui réduisent le score et s'offrent un finish de folie grâce à de Jong. Sur un long coup-franc de Rodriguez, le Batave surgit au second poteau et trompe Hitz d'une frappe croisée (84ème). Toutefois, le réveil est trop tardif et Séville s'incline. Avec 3 buts à l'extérieur, le BvB prend un bel avantage pour la qualification.