LDC - Emmanuel Macron félicite l'OL et encourage le PSG pour la finale

Supporter de l'Olympique de Marseille, Emmanuel Macron n'en reste pas moins un fan de football avant tout. Et le Président de la République était visiblement devant sa télévision, ce mardi et ce mercredi, pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Le politicien a tenu à féliciter l'OL sur les réseaux sociaux, éliminé par le Bayern aux portes de la finale (0-3), et à apporter son soutien au PSG pour la finale dimanche.

"Bravo à l’OL pour son parcours héroïque et au FC Bayern pour sa qualification en LDC. Dimanche, 27 ans après l'OM, la mythique coupe peut retrouver le sol français. Toutes et tous derrière le PSG ! L'étoile est au bout de l'exploit." a-t-il écrit sur Twitter.