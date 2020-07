LDC - Eric Di Méco croît en l'OL contre la Juventus

A un mois du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre la Juventus, l'Olympique Lyonnais, privé de compétition jusque là s'avance dans l'inconnu. Ce soir, les Rhodaniens poursuivront leur préparation contre Nice (18h30), en attendant l'échéance européenne du mois d'août. Chroniqueur pour RMC, Eric Di Méco s'est clairement positionné sur les chances de l'OL, vainqueur du match aller à domicile (1-0).

"Sans le Covid, Lyon aurait dû aller jouer dans un Juventus Stadium plein et hostile, avec un public en folie contre une équipe avec un esprit de revanche par rapport au match aller", analyse l'ancienne star de l'Olympique de Marseille. "Ça aurait été plus difficile que là, avec un match à huis clos à Turin ou peut-être même directement au Portugal. Ce potentiel match sur terrain neutre à l’étranger, c’est bien pour Lyon. L’OL a plus de chance aujourd’hui qu’avant le confinement !" Des déclarations ambitieuses de la part de Di Méco qui donneront peut-être des ailes aux Lyonnais.