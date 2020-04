LDC/Euro/LDN - L'UEFA prévoit un calendrier dantesque en 2020-2021 !

Toujours bien décidée à finir la saison 2019-2020, l'UEFA a déjà discuté des contours de la prochaine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne sera pas de tout repos !

L'UEFA se réunira ce jeudi, par visioconférence, pour définir les contours de cette fin de saison 2019-2020. Aucun changement de cap n'est prévu à Nyon, où l'on devrait maintenir le souhait de voir les championnats domestiques prendre fin en juillet et terminer les compétitions continentales (Ligue des Champions et Ligue Europa) courant août, avec une finale de la C1 prévue le 29.

L'instance européenne ne compte pas tirer un trait sur la saison et compte bien tout mettre en oeuvre pour boucler dans les temps, quitte à enchaîner les matchs à un rythme effréné. Une stratégie qui devrait d'ailleurs se poursuivre la saison prochaine, si l'on s'en tient aux révélations de La Dernière Heure. Le quotidien belge croit savoir que l'UEFA prévoit un calendrier extrêmement dense en 2020-2021, où elle devra caser, en plus des compétitions européennes de clubs, la Ligue des Nations et l'Euro 2021 (du 11 juin au 11 juillet).

La phase finale de la C1 calée entre le 9 et le 23 mai ?

Dans les plans échafaudés par Aleksander Ceferin et sa bande, tout commencerait début septembre (du 4 au 8) avec une première session de Ligue des Nations. La deuxième édition de cette jeune compétition internationale se poursuivrait du 7 au 13 octobre pour se conclure du 11 au 17 novembre. On retrouverait ensuite les équipes nationales en mars (du 24 au 30), avec les barrages de l'Euro ou des matchs amicaux pour les nations déjà qualifiées, comme la France.

Concernant le calendrier des clubs, qui devra s'intercaler avec celui des différents championnats nationaux, l'UEFA aurait prévu de lancer les tours préliminaires des coupes d'Europe à partir de la mi-septembre. Les phases de groupes commenceraient alors le 20 octobre et ne prendraient fin que le 25 février, soit deux mois et demi après ce qui est prévu habituellement. Les clubs sortant des poules se retrouveraient en phase à élimination directe à partir du 9 mai, alors que les finales seraient programmées... les 20 et 23 mai ! Les joueurs qui tiendront encore debout pourront alors se préparer à jouer l'Euro, un peu moins de trois semaines plus tard.