LDC - FC Porto - OM : les compos probables

L'Olympique de Marseille se déplace ce mardi soir à Porto dans le cadre de la 3ème journée de Ligue des champions. Dernier du groupe C avec 0 point, les Marseillais sont déjà presque dans l'obligation de s'imposer pour continuer à rêver d'une qualification en 8ème de finale. Pour cette rencontre, André Villas-Boas pourra compter sur un groupe quasi complet, seul Nagatomo (malade) n'est pas du voyage. Du côté des Portugais, Iván Marcano et Mouhamed Mbaye sont tous les deux blessés et donc forfaits pour ce match.

Ligue des champions - Phase de poules / Groupe C

FC PORTO - OLYMPIQUE DE MARSEILLE

Porto : Marchesin - Manafa, Mbemba, Pepe (cap), Zaidu Sanusi - Sergio Oliveira, Uribe - Corona, Otavio, Luis Diaz - Marega

Marseille : Mandanda (cap) - Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Kamara, Rongier - Thauvin, Sanson, Payet - Benedetto