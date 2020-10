LDC - FC Séville - Rennes : les compos probables

Le Stade Rennais affronte ce mercredi soir sur la pelouse du stade Ramon Sanchez-Pizjuan le FC Séville. Dans le cadre de cette 2ème journée de phase de poule de Ligue des champions, Julien Stéphan a convoqué un groupe de 22 joueurs. Eduardo Camavinga, Flavien Tait et Faitout Maouassa sont à l'infirmerie et ne feront pas le déplacement en Espagne. M'Baye Niang est de son côté toujours en phase de reprise et Steven Nzonzi a été suspendu par l'UEFA pour un comportement jugé antisportif lors de la rencontre face à Krasnodar. Chez les Sévillans, on devra composer sans Sergi Gómez qui est blessé, Aleix Vidal et Joris Gnagnon ne sont quant à eux pas inscrits dans la liste pour participer à la compétition européenne.

Ligue des champions - Phase de poules / Groupe E

Séville : Bounou - Navas (cap), Koundé, Diego Carlos, Acuna - Fernando, Jordan, Rakitic - Ocampos, de Jong, Suso

Rennes : Gomis - Soppy, Da Silva (cap), Rugani, Traoré - Martin, Bourigeaud, Grenier - Doku, Guirassy, Terrier