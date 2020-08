LDC - Finale : Beckenbauer ne trouve pas de point faible au PSG

Tout le continent l'attend. Dimanche à 21h, l'Europe entière s'arrêtera et vibrera devant la finale de cette Ligue des Champions si spéciale, entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Si l'armada munichoise, véritable rouleau compresseur depuis le début de cette saison a de quoi faire peur aux Parisiens, le niveau de jeu affiché par ces derniers semble également laisser planer un doute côté Allemand.

En marge de la rencontre, Franz Beckenbauer, président bavarois, s'est exprimé au micro de Sport1 sur le danger que représentait cette équipe du PSG. "Paris joue un très bon football. Au Barça, j'ai toujours eu le sentiment qu'ils avaient des points faibles et qu'ils pouvaient être exploités. Ce n'est pas le cas à Paris. Vous n'avez pas de point faible." a ainsi lâché l'homme fort du Bayern, avant de flatter un peu plus le collectif parisien qui selon lui est "une super équipe équilibrée et complète". Des déclarations qui en disent long sur le spectacle qui sera proposé aux fans de foot dimanche soir.