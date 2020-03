LDC - Huis clos : Le Borussia Dortmund réagit à son tour

Tout comme le PSG, le Borusia Dortmund a communiqué via son site officiel suite au huis clos instauré par le préfet de Police ce lundi matin, pour le 8ème de finale retour de la Ligue des Champions. Le club allemand, a déclaré s'être "préparé" à ce cas de figure, et promet d'apporter toutes les réponses nécessaires à ses supporters dès que possible.

"Les responsables du BVB obtiennent actuellement les informations nécessaires pour se faire une idée de la situation autour des mesures de confinement liées au coronavirus et reçoivent les dernières évaluations des politiciens, des autorités, des associations et autres institutions. Nous étions préparés à cette situation et aux conséquences qui en découlent et informerons directement le public dès que nous pourrons fournir des réponses".