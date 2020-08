LDC - Jean-Michel Aulas calcule les chances de l'OL face au Bayern Munich

Dix ans après, l'Olympique Lyonnais retrouvera les demi-finales de la Ligue des Champions, mercredi, de nouveau face au Bayern Munich. La mission s'avère très compliquée pour Rudi Garcia et ses hommes, à qui il n'a évidemment pas échappé que les champions d'Allemagne restent sur une victoire cinglante contre Barcelone (8-2). Jean-Michel Aulas sait que les chances de rallier la grande finale sont minces... "C’est difficile d’anticiper les choses", analyse le président lyonnais, qui savoure toujours les exploits réalisés aux tours précédents. "Ce que l’équipe et le staff ont réussi contre la Juve et City, est déjà exceptionnel. Il nous reste une chance sur quatre, mais nos analystes me disent qu’on est plutôt passé de 0,5 à 2%, voire 4."

"Il faut rester humble, mais avoir la foi et la confiance pour renverser les montagnes, en imaginant que le Bayern qui a étrillé Barcelone puisse se prendre les pieds dans le tapis contre nous", poursuit Aulas dans une interview au Progrès. Nul doute que le discours de son entraîneur sera, à peu de choses près, le même, ce soir en conférence de presse.